Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Oposição de olho
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Audiência pública da Câmara dos Deputados vai debater PPP da educação no RS

Proposta do governo estadual será tema de reunião convocada pela Comissão de Educação

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Henrique Ternus

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