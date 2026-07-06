Audiência pública da Câmara dos Deputados vai debater PPP da educação no RS

Medida do governo do Estado deve impactar mais de 60 mil alunos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

De olho na parceria público-privada (PPP) para reformas e manutenção de escolas da rede estadual, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados fará uma audiência pública em Porto Alegre nesta terça-feira (7). Convocada para debater a implementação e o cumprimento da Lei Somos Todas Professoras, que inclui os profissionais da Educação Infantil na carreira do magistério, a reunião servirá de palco para ampliar a discussão sobre a medida do governo do Estado.

Convocada pelas deputadas Maria do Rosário (PT-RS) e Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), a audiência deve reunir professores, estudantes, entidades sindicais e parlamentares. Na mesa de debates, estarão a presidente do Cpers, Rosane Zan, e a representante do movimento "Somos Todas Professoras", Nívia Viçosa. O evento será no auditório do prédio 11 da PUC-RS, a partir das 18h30min.

Além da PPP da Educação e da nova legislação, as entidades pretendem debater o fim do confisco previdenciário e a valorização dos professores contratados, que representam 59% da rede estadual atualmente.