As prioridades de empresários gaúchos para o futuro do RS que serão entregues aos candidatos

Infraestrutura está no centro do desenvolvimento econômico do Estado, segundo empresários. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um grupo de empresários gaúchos definiu a infraestrutura como prioridade para o futuro do Rio Grande do Sul. Lideranças do LIDE Rio Grande do Sul e do movimento Transforma RS assinam, na próxima quarta-feira (15), uma carta compromisso que lista demandas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado. O documento será apresentado durante o encontro "Liderança para o Futuro do RS" e posteriormente encaminhado aos candidatos a governador e senador.

A iniciativa, capitaneada por Delton Batista (presidente do LIDE RS e SC) e Daniel Randon (presidente do conselho superior do Transforma RS), defende que a infraestrutura gaúcha seja tratada como política de Estado — ou seja, independente das trocas de gestão no governo. O foco central está na garantia de priorizar projetos estruturantes com investimentos em saneamento, logística, rodovias, portos, aeroportos, energia, gás natural, biometano, saúde, tecnologia e infraestrutura social.

Para isso, os empresários entendem que é necessário integrar políticas públicas setoriais à modelagem, execução e fiscalização de concessões e parcerias público-privadas (PPPs). Para garantir a eficiência das parcerias, as lideranças exigem o fortalecimento de uma regulação técnica e independente, com segurança jurídica.