Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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As duas demandas da oposição para a última lei orçamentária de Leite

Legislação que define metas e diretrizes para 2027 foi aprovada na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (2)

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Henrique Ternus

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