Adversários na corrida pelo Senado têm encontro inesperado no Mercado Público de Porto Alegre

Edegar, Manuela e Rigotto se cumprimentaram no Mercado Público. Cris Leite / Divulgação

Adversários na corrida pelo Senado, Manuela D'Ávila (PSOL) e Germano Rigotto (MDB) tiveram um encontro inusitado nesta terça-feira (14). Os dois passaram pelo Mercado Público de Porto Alegre e, por coincidência, se cruzaram no segundo piso do prédio histórico da Capital

Manuela foi ao Mercado para almoçar, acompanhada de Edegar Pretto (PT), após o ato que oficializou a indicação do vereador de Caxias do Sul, Lucas Caregnato, como o segundo suplente da pré-candidata. O evento ocorreu pela manhã na sede do PT, também no Centro Histórico.

Na chegada, enquanto se encaminhavam ao restaurante, avistaram o adversário emedebista, com quem tiveram um diálogo cordial. Entre os cumprimentos e as poucas palavras trocadas, os três comentaram sobre a indicação de Caregnato, conterrâneo de Rigotto.

No Mercado, Rigotto aguardava pela chegada do amigo e correligionário, Sebastião Melo, para uma conversa sobre os desafios do municipalismo. Ao final do encontro, o prefeito de Porto Alegre enfatizou seu apoio ao ex-governador na corrida pelo Senado, destacando o preparo e a experiência de Rigotto para o cargo.

Rigotto e Melo conversaram sobre municipalismo e selaram parceria para as eleições. Priscilla Carbonell / Divulgação

Prestes a ingressarem no período oficial da campanha eleitoral, Rigotto e Manuela se preparam para dois debates na próxima semana: da Fecomércio, marcado para segunda-feira (20), e da Federasul, na quarta (22).

Poucos dias depois, no sábado (25), Manuela será confirmada como candidata do PSOL ao Senado. Ela dividirá a chapa com Paulo Pimenta (PT), e apoiará a candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora, que tem Edegar como vice.