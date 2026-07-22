Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Decisão judicial
Notícia

A pedido do MP, Justiça arquiva inquérito que apurava suposta apropriação indébita de Juliana Brizola

Autor de notícia-crime que deu origem à investigação, tio de Juliana "manifestou expressa concordância com as contas apresentadas" por ela, conforme promotor

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