Zucco recebe medalha na Assembleia Legislativa

Zucco se emocionou ao receber a medalha ao lado dos pais, da esposa e das filhas. Mateus Raugust / Divulgação

Com o Teatro Dante Barone praticamente lotado, o candidato do PL a governador, Luciano Zucco, recebeu nesta terça-feira (30) a Medalha do Mérito Farroupilha, homenagem proposta pelo deputado Capitão Martin (Republicanos). Zucco foi um dos principais incentivadores da entrada do militar na política.

Em geral, as medalhas são entregues no Salão Júlio de Castilhos, mas, pela quantidade de convidados, a Assembleia teve de reservar o Dante Barone, repetindo o que ocorreu quando Eduardo Leite e Fabiano Dallazen foram eleitos.

Zucco se emocionou ao receber a honraria na presença dos pais, da esposa e das filhas, em um ato prestigiado pela maioria dos deputados que integram sua coligação, a começar pela candidata a vice, Silvana Covatti (PP). No palco, na fila das autoridades estava o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, amigo do homenageado.