Zucco prepara nova etapa da pré-campanha a governador do RS

Zucco discursos para militância durante ato em Pelotas, na sexta-feira (28), ao lado de Ubiratan Sanderson, Marcel van Hattem e Silvana Covatti. Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de 11 edições do movimento Força Gaúcha, em que fez uma incursão pelo Estado, Luciano Zucco (PL) dará início à etapa digital da pré-campanha a governador do RS. Além das contribuições que recebeu durante as agendas no Interior, Zucco vai disponibilizar uma plataforma online para receber sugestões para o plano de governo, previsto para ser apresentado até o final de julho.

Ainda esta semana, o pré-candidato divulgará um vídeo anunciando a página do Força Gaúcha no site “Zucco pelo RS”. Em um formulário, as pessoas deverão informar dados básicos e terão um campo aberto para escrever sua contribuição. Mesmo com assunto livre, o site sugere os temas saúde, educação, segurança, agricultura, emprego e renda e infraestrutura.

Além das indicações pela página na internet, a elaboração do plano de governo levará em conta as sugestões dos encontros regionais, das conversas com entidades e do movimento Gaúchas pelo Rio Grande, liderado pela esposa de Zucco, Joyce, que avançou em pautas focadas nas mulheres e no fortalecimento da família.

— Aprofundamos diagnósticos sobre as demandas de cada região e o que as pessoas sugerem para resolvê-las. Acreditamos que essa é a melhor forma de construir um plano de governo conectado às necessidades da população e às características específicas de cada região do Estado. O Rio Grande é diverso, e cada região precisa ser tratada de acordo com suas particularidades — defendeu Zucco.

Desde o início dos roteiros pelo Estado, os gargalos da infraestrutura são a demanda mais recorrente apresentadas a Zucco. Também há muita preocupação de líderes regionais, prefeitos e entidades com a saúde, que acumula filas para consultas, exames e cirurgias. Em regiões ligadas ao agronegócio, os produtores relatam preocupação com acesso a crédito e medidas permanentes voltadas à irrigação.