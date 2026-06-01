Zucco não vai ao debate da Federasul no próximo dia 10

Zucco participou de painel individual na Federasul em 13 de maio. Mateus Raugust / Divulgação

O debate dos pré-candidatos a governador na Federasul, no próximo dia 10, terá apenas Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Marcelo Maranata (PSDB). A ausência de Luciano Zucco (PL), que divide a liderança nas pesquisas com Juliana, foi justificada pelo coordenador executivo da pré-campanha, Mário Andreuzza, com o argumento de que, nesta fase, "serão priorizadas agendas de escuta social – tanto em eventos do Força Gaúcha quanto em oitivas para formatação do plano de governo".

A resistência de Zucco em participar de debates tem sido criticada por Gabriel, que acusa o adversário de não querer aprofundar os temas que aborda quando não tem ninguém para contestá-lo, sobretudo os que dizem respeito ao governo do Estado. O vice-governador gostaria de debater com os três principais adversários, diante dos empresários ligados à Federasul, temas como as concessões de rodovias, que Zucco, Juliana e Maranata criticam.

Andreuzza diz na nota encaminhada à coluna que "esta é uma fase de diálogo social, conhecimento dos problemas, visitas às regiões e preparação adequada para os desafios presentes e futuros do Estado".

Acrescenta que, por ser deputado federal, Zucco precisa dar prioridade à pauta do Congresso até o início do recesso, em julho. Cita o projeto da securitização das dívidas dos agricultores, que deverá ser pautado nos próximos dias, e diz que a votação poderá ocorrer no dia do debate da Federasul.

"Assim sendo, os debates serão priorizados no período da própria campanha, tempo propício e de interesse do eleitor para isso", conclui Andreuzza.