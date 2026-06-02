Zucco erra na largada ao não participar de debate na Federasul

Luciano Zucco é pré-candidato a governador do RS pelo PL. Marina Ramos / Câmara dos Deputados / Divulgação

Não para em pé a justificativa do pré-candidato Luciano Zucco (PL) para não participar de debates promovidos por entidades como a Federasul, primeira marcar o seu para o dia 10 de junho. Quando os convites foram feitos, não havia nada na agenda de Zucco que o impedisse de participar, mas ele nunca chegou a confirmar presença.

Pela justificativa inicial de sua assessoria (confira a nota na íntegra no final do texto), a estratégia é investir em participações individuais e nas conversas marcadas para orientar a formatação do plano de governo. A nota diz também que a ausência é devida ao fato de que no dia 10, uma quarta-feira, será votado o projeto de securitização das dívidas dos agricultores e ele precisa estar em Brasília.

Seria uma justificativa aceitável se a votação ocorresse na Câmara, mas não. É no Senado, onde os dois senadores dos partidos de sua coligação (Luis Carlos Heinze e Hamilton Mourão) estão fechadíssimos com a demanda dos produtores rurais.

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Em entrevista à Rádio Guaíba, na manhã desta terça-feira, Zucco repetiu esse argumento e desafiou os demais pré-candidatos a irem a Brasília, como se isso fizesse alguma diferença no voto dos senadores.

Na mesma entrevista, deixou claro que não participará de outros debates organizados por entidades, por entender que só servem para promover adversários que estão atrás nas pesquisas, referência ao vice-governador Gabriel Souza (MDB) e ao ex-prefeito de Guaíba Marcelo Maranata (PSDB), que aceitam todos os convites de entidades representativas deste ou daquele setor.

Nesta terça-feira, por exemplo, os dois participarão de um painel sobre turismo na Região das Hortênsias. Como Zucco e Juliana não aceitaram o convite, o debate virou painel com oportunidade de Gabriel e Maranata exporem suas propostas com mais tempo.

É evidente que os pré-candidatos não podem gastar 100% do tempo em debates, porque não cabe na agenda. Mas recusar um convite da Federasul ou da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos não tem explicação. Os “cortes” serão inevitáveis nas redes sociais e cada um publicará os que lhe forem favoráveis. Um corte da cadeira vazia não ajuda quem está tentando conquistar os votos dos gaúchos e precisa dizer como cumprirá as promessas que vem fazendo.

Confira a nota da assessoria do pré-candidato

A coordenação da pré-campanha majoritária do PL, Progressistas, Republicanos, Novo, Democrata e Democracia Cristã informa que, na fase pré-eleitoral, serão priorizadas agendas de escuta social – tanto em eventos do Força Gaúcha quanto em oitivas para formatação do plano de governo.

Essa é uma fase de diálogo social, conhecimento dos problemas, visitas às regiões e preparação adequada para os desafios presentes e futuros do Estado.

Além disso, sendo Zucco deputado federal no exercício do mandato, a pauta do Congresso Nacional será priorizada até o início do recesso parlamentar. A securitização, por exemplo, será pautada nos próximos dias.

Assim sendo, os debates serão priorizados no período da própria campanha, tempo propício e de interesse do eleitor para isso.

Mário Andreuzza