Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Salto alto 
Opinião

Zucco e Juliana perdem oportunidade de dialogar com o agronegócio 

Os dois confirmaram presença em debate promovido pelo setor de proteína animal, mas desmarcaram na última hora

Rosane de Oliveira

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