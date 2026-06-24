Zucco e Juliana perdem oportunidade de dialogar com o agronegócio 

Setor de proteína animal reuniu candidatos ao governo do RS, mas Juliana e Zucco não participaram por motivos pessoais e de agenda. Carol Netto / Divulgação

Líderes na pesquisa Real Time Big Data divulgada na terça-feira, os pré-candidatos Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) decepcionaram o setor de proteína animal, que pretendia ouvir suas propostas. Juliana avisou na noite anterior que não iria, devido a um compromisso médico, e Zucco, nesta manhã, pouco antes do início do encontro. Como deixaram as cadeiras vazias, Gabriel Souza (MDB) e Marcelo Maranata (PSDB) tiveram o dobro do tempo para falar.

A repórter Carolina Pastl, do Campo e Lavoura, acompanhou a apresentação das propostas. A coluna recebeu relatos de críticas duras aos dois pela ausência, com observações do tipo “o que poderia ser mais importante do que esse compromisso?”.

Juliana alegou que tinha um procedimento de saúde marcado. Zucco optou por visitar a CMPC, em Guaíba. Os dois divulgaram notas sobre a ausência (confira a íntegra ao final).

Juliana e Zucco perderam uma oportunidade ímpar de dialogar com um setor essencial da economia do Rio Grande do Sul. Se tinham outros compromissos, deveriam ter informado a organização com antecedência. A percepção de que fugiram do debate, como fizeram com outros convites de entidades, soa como “salto alto”. Convém aos dois lembrarem que pesquisa não ganha eleição, e que os gaúchos de diferentes setores querem saber quais soluções os candidatos têm a oferecer para os problemas do Estado.

O painel foi promovido pelas entidades representativas do setor de proteína animal do Rio Grande do Sul — Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS), Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs), Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no Estado do Rio Grande do Sul (Sipargs) e Sindicato da Indústria de Produtos Suínos no Estado do Rio Grande do Sul (Sips) — reunindo as cadeias produtivas de lácteos, carne bovina, aves e suínos, com o objetivo de promover um espaço institucional de diálogo para apresentação de demandas, discussão de políticas públicas e construção de propostas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Confira as notas divulgadas pelas assessorias de Juliana e Zucco:

JULIANA BRIZOLA

“A coordenação da pré-campanha da pré-candidata ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Juliana Brizola (PDT), informa que, em razão de um compromisso médico previamente agendado, a pré-candidata não poderá participar do Painel da Proteína Animal com os Pré-Candidatos ao Governo do Estado do RS.

Juliana agradece o convite e cumprimenta as entidades organizadoras pela realização de um evento de grande relevância para um dos setores mais importantes da economia gaúcha.

Em virtude da incompatibilidade de agenda decorrente do compromisso de saúde, não será possível sua presença nesta edição do painel.

A coordenação coloca-se à disposição para futuras oportunidades de diálogo com o setor.”

LUCIANO ZUCCO

“A coordenação da pré-campanha de Luciano Zucco agradece o convite das entidades representativas do setor de proteína animal do Rio Grande do Sul para participação no debate com os pré-candidatos ao Governo do Estado.

Em razão de compromissos previamente assumidos, não será possível a participação na atividade.

Registramos, entretanto, que os temas relacionados ao agronegócio, à competitividade da produção gaúcha e ao desenvolvimento das cadeias de proteína animal estão entre as preocupações permanentes de Zucco. Entre as iniciativas recentes, destacam-se a atuação em defesa da securitização das dívidas dos produtores rurais e a aprovação de requerimento para realização de audiência em Brasília destinada a discutir os impactos da taxação imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Reiteramos nosso respeito à iniciativa e às entidades organizadoras, colocando-nos à disposição para o diálogo, em oportunidade futura, sobre os temas de interesse do setor.

Desejamos pleno êxito ao evento. Atenciosamente, Coordenação de Pré-campanha Luciano Zucco”