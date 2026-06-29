Zambiasi volta à política e será candidato na eleição de outubro

Sérgio Zambiasi foi eleito senador em 2002 e não voltou à política desde o fim do mandato em 2010. Leidiel Morais / Divulgação

Depois de 24 anos sem disputar mandatos, o ex-senador Sérgio Zambiasi vai disputar em outubro uma vaga de deputado federal pelo Podemos. Zambiasi foi eleito senador em 2002 e ao término do mandato, em 2010, decidiu retomar o trabalho como radialista.

De lá para cá, era cortejado para concorrer a cada dois anos — inclusive a prefeito de Porto Alegre — mas resistia.

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Nesta segunda-feira (29), Zambiasi despediu-se temporariamente da Rádio Caiçara, onde tinha um programa matinal, para poder se dedicar à campanha. O nome do ex-senador será confirmado pelo Podemos na convenção de julho.