Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Não há dinheiro para tudo
Opinião

Você vai pagar a conta das pautas-bomba que tramitam no Congresso

Não é o governo o maior prejudicado com projetos que aumentam gastos públicos como se não houvesse amanhã

Rosane de Oliveira

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