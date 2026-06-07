"Vida sem edição": nova fase de campanha de prevenção de acidentes une setor público e privado 

Acidente em Estrela matou um idoso e deixou cinco pessoas feridas na sexta-feira (5). Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Se você ainda não foi impactado pela nova campanha do Sincodiv-RS, com apoio do Detran-RS e da EPTC, de Porto Alegre, em algum momento será. Ela foi lançada na semana do feriado de Corpus Christi, com o objetivo de conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres sobre comportamentos de risco que resultam em mortes nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul. Como mote "Trânsito não é trend, é vida real sem edição" a campanha faz parte do projeto Sincodiv-RS Educa para reforçar que segurança no trânsito é assunto de todos os dias.

O presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau, está alarmado com a quantidade de mortes no trânsito e diz que o fato de as estatísticas mostrarem queda não serve de consolo, porque os números são absurdamente altos:

— Nosso negócio (o das concessionárias) é vender veículos automotores, mas vamos além. Queremos motoristas e passageiros vivos e mais civilidade no trânsito. O que está ocorrendo no Rio Grande do Sul é assustador.

A campanha, que começou nas redes sociais e deve ser ampliada para diferentes mídias, parte de uma ideia simples: no trânsito, não existe botão de voltar, filtro ou segunda tentativa. Por isso, o conceito de que é "vida sem edição".

A ideia é reforçar a percepção de que tendências digitais passam, mas a responsabilidade no trânsito permanece — e os riscos também quando se desrespeitam as regras criadas para garantir a segurança.

Um dos focos é exatamente o desvio da atenção pelos motoristas que usam celular enquanto dirigem. "Um segundo no celular pode custar uma vida inteira", diz uma das mensagens da campanha, ilustrada com a imagem de um motorista que confere o telefone enquanto dirige. Outra, com a imagem de um motoboy, ensina que "a entrega mais importante é a sua volta para casa".

A campanha é dirigida a motoristas de carros, ônibus e caminhões, motociclistas, ciclistas, usuários de patinetes e pedestres. Recomendações simples, como guardar o celular enquanto dirige, respeitar os limites de velocidade e as sinaleiras, utilizar equipamentos de proteção, dar preferência ao pedestre e não dirigir depois de consumir bebida alcoólica podem significar a diferença entre chegar ao destino ou provocar um acidente ou uma tragédia.