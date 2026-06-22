Vereadora de Porto Alegre cria medalha Rio Grande do Orgulho para homenagear ativistas LGBT+

No ano passado, Natasha já havia comandado sessão solene em homenagem ao dia do orgulho LGBT+. Júlia Urias / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, a vereadora Natasha Ferreira (PT) — a primeira mulher trans eleita em Porto Alegre, junto com Atena Roveda (PSOL) — criou a medalha Rio Grande do Orgulho e vai homenagear 150 ativistas de todo o Estado, reconhecidos pelo combate à discriminação. A iniciativa da vereadora tem como objetivo reconhecer lideranças, ativistas, artistas, pesquisadores, comunicadores e cidadãos que dedicaram suas trajetórias à defesa da população LGBT+.

A entrega da homenagem estava marcada para a próxima segunda-feira (29) à noite, no plenário da Câmara Municipal, mas foi adiada pela diretoria do Legislativo em razão do provável jogo da Seleção Brasileira na segunda fase da Copa do Mundo, que será na mesma data. A sessão solene deve ocorrer em julho.

— Essa medalha é uma forma de reconhecer aqueles e aquelas que vieram antes de nós. Se hoje Porto Alegre tem travestis eleitas e uma bancada LGBT+ na Câmara, é porque muita gente lutou por isso. Está na hora de colocar essas pessoas, que tiveram suas lutas invisibilizadas por tanto tempo, nos nossos livros de história — enfatiza Natasha.

A homenagem foi criada pelo gabinete da vereadora, e não faz parte dos títulos concedidos oficialmente pela Câmara de Porto Alegre, como a Comenda Porto do Sol, por exemplo.