Van Hattem confirma suplente na disputa pelo Senado no RS

Van Hattem anunciou Sergio Turra durante evento em Xangri-Lá, na quinta-feira (11) à noite. Silvana Pires / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Opção negociada desde que acertou seu retorno ao PP, em fevereiro, Sergio Turra (PP) foi oficialmente confirmado como suplente de Marcel van Hattem (Novo) na disputa pelo Senado. O anúncio foi feito pelo pré-candidato em agenda da coligação em Xangri-Lá, no Litoral Norte, ao lado de Luciano Zucco (PL), na noite de quinta-feira (11).

Van Hattem lembrou no seu discurso que ouviu do ex-presidente Jair Bolsonaro que cabe ao candidato escolher seus suplentes, para que defina um nome alinhado com as pautas que defende, e enfatizou que Turra e ele estão alinhados.

— Eu admiro o Turra como pessoa e também como político, pela sua história de vida, pela família que tem e também a história do próprio pai, Francisco Turra. E, hoje, está aqui ao meu lado o meu primeiro suplente — anunciou.

Turra reforçou sua identificação com os valores e bandeiras defendidas por Van Hattem e se disse honrado ao aceitar o convite. Além disso, atribuiu a decisão ao peso da disputa majoritária, que considera "uma das mais importantes da história".

— Marcel é um político em quem sempre confiei, tem uma trajetória respeitada e abraça causas que eu também defendo. Fomos colegas de Assembleia e tivemos sempre uma excelente relação. É um político com coragem e acho que é isso que o Brasil precisa neste momento. Por isso topei esse desafio e acredito que poderei contribuir com o seu trabalho — projetou.

A indicação ainda precisa ser homologada pelo Progressistas, mas, de acordo com o presidente estadual, Covatti Filho, existe consenso interno no partido, que não deve criar entraves para a escolha. Turra, inclusive, ocupa atualmente a cadeira de deputado federal como suplente no lugar do próprio Covattinho, que se licenciou do mandato para se dedicar às negociações partidárias antes da eleição.

Adversários comemoram

Mesmo exercendo a suplência na Câmara dos Deputados, Turra já havia decidido não concorrer novamente a deputado federal, justificando com compromissos profissionais e familiares. Desde que voltou ao PP, sua participação na campanha como suplente de Van Hattem é ventilada nos bastidores.

Sem Turra na disputa, o caminho fica aberto para adversários regionais, como Vilmar Zanchin (MDB) e Luciano Azevedo (PSD), que devem dividir o eleitorado do Norte gaúcho na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados.