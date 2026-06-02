Trump acaba dando combustível para campanha de Lula com novo tarifaço

Donald Trump compartilhou nesta terça-feira (2) fotos do encontro com os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro. Truth Social/@realDonaldTrump / Reprodução

Flávio, que imaginava estar ganhando de 2x0, por ter conseguido uma foto com Trump na Casa Branca e por ganhar de presente a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, sofreu uma virada nesta terça-feira (2). Uma virada que o coloca outra vez na defensiva, graças ao comportamento imprevisível de Trump.

Flávio, o irmão Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo comemoraram cedo demais o sucesso da incursão pela Casa Branca. No primeiro momento, parecia que a visita se esgotaria na foto protocolar com Trump e a coluna cometeu esse erro de avaliação, induzida pela falta de um comentário do presidente dos Estados Unidos em sua rede social.

Quando o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou a classificação das duas maiores facções criminosas do país como organizações terroristas, Flávio ganhou discurso, já que o governo brasileiro era contra. O senso comum acredita que estará mais seguro em território brasileiro com essa designação, apesar de especialistas em segurança pública apontarem o contrário.

O problema de Flávio é que uma semana depois veio a nova ameaça de tarifaço, que Lula tratou de debitar na conta dos filhos de Jair Bolsonaro, a quem chama de traidores da Pátria.

Como os Estados Unidos apontam o nosso querido Pix como um dos motivos para sugerir o tarifaço, a ligação com Trump passou de trunfo a mico. E Lula correu a dizer que está disposto a negociar taxas com o governo dos Estados Unidos, mas o Pix é inegociável. E ressuscitou o discurso da soberania, usado no tarifaço anterior (que caiu por determinação da Justiça americana) e responsável pela recuperação de parte da popularidade perdida.

Leia Mais Tribunal de Justiça economiza R$ 35 milhões por mês com limitação de penduricalhos

O azar de Flávio é que só hoje Trump resolveu falar da visita. Postou foto na rede social e elogiou o filho de Bolsonaro, a quem chamou de um "jovem inteligente que ama muito o seu país". Não associou Flávio a uma decisão nem outra, mas a associação tornou-se inevitável. Tanto que o próprio senador correu a encaminhar carta ao governo dos Estados Unidos pedindo que não aplique o tarifaço de 25%.

Aliás