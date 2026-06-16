Troca de farpas entre Gabriel e Zucco domina debate da Granpal com pré-candidatos ao Piratini

Maranata, Zucco, Juliana e Gabriel participaram do debate. Joel Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Apesar de o debate entre pré-candidatos ao Piratini promovido pela Granpal ter foco em temas caros à Região Metropolitana de Porto Alegre, o protagonismo ficou para a troca de farpas entre Gabriel Souza (MDB) e Luciano Zucco (PL). O embate já aguardado entre os dois permitiu que Juliana Brizola (PDT) e Marcelo Maranata (PSDB) fossem menos confrontados e assim puderam explorar melhor suas ideias e propostas.

Realizado pelo jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba, o debate lotou de prefeitos e aliados o Espaço Caldeira, no Instituto Caldeira, no início da tarde desta terça-feira (16). Logo na primeira pergunta, Zucco foi sorteado para responder sobre resíduos sólidos e evitou o embate com Gabriel ou Juliana, escolhendo Maranata para comentar — a opção se repetiria no bloco seguinte.

Na sequência, em pergunta sobre desastres climáticos e proteção do Estado, Gabriel escolheu Zucco para comentar e junto vieram as primeiras alfinetadas. Na sua resposta, o vice-governador destacou que o Estado está mais preparado para enfrentar nova calamidade e ressaltou a importância de dar continuidade à atual gestão para garantir o andamento das obras em execução.

— Me parece arriscado que aqueles que só criticam assumam o governo, porque isso pode colocar em risco o andamento dos projetos — sugeriu Gabriel.

— Vamos trabalhar a prorrogação do Funrigs. Para garantir essas obras temos um valor destinado de R$ 6,5 bilhões para proteção contra as cheias. O candidato do governo, que fala bonito e gosta de decorar números, depois vou falar alguns para ele. Por que o governo não entrega obras no prazo e gasta R$ 170 milhões em marketing? — questionou Zucco, que teve de ouvir resposta:

— Quero agradecer o deputado por dizer que eu falo bem, porque a recíproca não é verdadeira. Já repassamos recursos aos prefeitos, atualizamos anteprojetos de obras de engenharia complexas. Gestão não se terceiriza, como o senhor disse — replicou Gabriel, dando a tônica das provocações que viriam nos próximos blocos.

Espaço para ideias

Na pergunta sobre saúde, Maranata e Juliana tiveram tempo para falar de propostas para reduzir filas na saúde, sem poupar o governo do Estado de críticas sobre o programa Assistir e o não cumprimento do investimento mínimo constitucional de 12% na área.

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— Quem paga a conta da alta complexidade? Os prefeitos. Vamos fazer uma regionalização da saúde, criando sete regiões do Estado, para ter um ambiente em que a população não ande tanto para ser atendida. Teve caso de paciente de Torres que foi a São Borja, não pode atravessar o Estado para fazer um exame — criticou Maranata.

— Vamos usar o programa pró-hospitais, que pode injetar até R$ 800 milhões na saúde. Temos que priorizar hospitais da Região Metropolitana. Assistir prejudicou hospitais da região, tirou R$ 200 milhões daqui. Precisamos tratar o Assistir olhando para a produtividade — defendeu Juliana.

A pedetista voltaria a fazer críticas à atual gestão estadual quando questionada sobre outros temas, admitindo que os governos de Eduardo Leite e José Ivo Sartori tiveram avanços, mas enfatizando que o Estado pode entregar melhores resultados na saúde e na educação. Maranata ressaltou muito sua trajetória como prefeito de Guaíba para se mostrar solidário às dores dos municípios. Ele entende ser o único pré-candidato que tem o conhecimento real sobre os problemas enfrentados na ponta.

Críticas e estratégias

Ao longo de todo o debate, Juliana repetiu ser a única candidata que preza pelo diálogo e que está disposta a conversar com governantes independentemente do partido e da ideologia. Ao responder sobre o subfinanciamento dos municípios, disse que será "muito incomodativa" em Brasília.

— Nosso pacto federativo concentra muita verba na União, um pouco no Estado e nada nos municípios. Precisamos deixar nossas diferenças ideológicas de lado e ir a Brasília buscar tudo o que o Rio Grande tem direito — defendeu Juliana.

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— Concordo com quase tudo que a Juliana falou, exceto quando diz que não gosto do diálogo. Ao contrário, minha vida inteira foi de diálogo. Não me coliguei com nenhum partido radical de esquerda como foi o caso da Juliana — rebateu Gabriel.

— Eduardo Leite me apoiou quando fui candidata a prefeita de Porto Alegre, pra tu ver como não tenho nada de radical. Vocês tiveram 12 anos para articular a revisão do pacto federativo em Brasília e não fizeram, por que vamos acreditar que vão fazer agora? Precisamos parar de chamar de extrema isso, extrema aquilo, e trabalhar.

"Método esponja seca"

Questionado sobre a dívida do Estado com a União, Zucco escolheu Gabriel para comentar sua resposta. O pré-candidato do PL disse que, para além de aderir a programas de renegociação, o governo precisa gerir melhor os recursos próprios.

— Temos que gastar melhor o que a gente arrecada. Fazer PPP e concessões, mas não essa que ninguém quer, do rei do pedágio. Acessar financiamentos internacionais. Vamos renegociar a dívida, não só o saldo, mas a forma — indicou Zucco.

— É a renegociação que permite ou não que o Estado pague o Devolve ICMS para mais de meio milhão de famílias. Pode ser um assunto complexo, mas muda a vida das pessoas. Minha pergunta ao candidato Zucco, em primeiro lugar, vai aderir ao Propag ou não? O que vai fazer com as dívidas garantidas? E terceiro, qual Funrigs o senhor quer prorrogar nesse contexto?

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— Leite votou no Lula. PT votou no Leite. Os dois são governo e não resolveram até agora. Vamos aderir ao Propag. Fico me perguntando o desespero desse governo que não tem capacidade política, fica falando e não vai a Brasília negociar. Candidato já falou em outra oportunidade que números são pessoas. Pessoas são abraço, carinho, querem entender o que está acontecendo. Esse é o governo que fala demais e faz pouco — respondeu Zucco.

Mais tarde, quando questionado sobre logística e mobilidade, Gabriel aproveitou o início da resposta para alfinetar Zucco mais uma vez:

— Se o Zucco quiser posso dar um minuto para ele para responder a pergunta sobre a dívida do Estado com a União que ele não respondeu. Falou, falou, usou o método esponja seca: aperta, aperta e não sai uma gota d'água.

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