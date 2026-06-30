Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um dos mais eficientes do Brasil

Sede do Tribunal de Justiça do RS, em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) alcançou 100% de eficiência no Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), que analisou a atuação da corte em 2025. O indicador do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mede a competência dos tribunais brasileiros com base em produtividade, estrutura e taxa de congestionamento. Em 2024, o resultado havia sido 94%.

Ao mesmo tempo, o estudo aponta que o TJ-RS é o tribunal estadual mais demandado do país, com 194 novos processos a cada mil habitantes. Em 2025, foram 2,1 milhões de novos processos distribuídos no Estado, ficando atrás somente dos tribunais de São Paulo (6,8 milhões) e Rio de Janeiro (2,2 milhões) na lista nacional.