Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Bom resultado
Notícia

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é um dos mais eficientes do Brasil

Corte é uma das seis no país que atingiram 100% de eficiência em indicador do CNJ

Henrique Ternus

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