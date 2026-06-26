Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Aumento disfarçado
Notícia

TCE cria penduricalho que prevê R$ 16 mil a mais no salário de conselheiros do RS

Benefício tem caráter indenizatório e não entra no cálculo do teto nem sofre incidência

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS