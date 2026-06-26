TCE cria penduricalho que prevê R$ 16 mil a mais no salário de conselheiros do RS

Fachada do Tribunal de Contas do Estado. TCE-RS / Divulgação

Resolução aprovada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS) nesta semana garante um reforço de cerca de R$ 16 mil nos contracheques dos conselheiros, conselheiros substitutos e membros do Ministério Público de Contas, a contar de 1º de junho de 2026.

O nome do benefício é "Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, Atribuição ou Ofício" e tem como base legal a resolução conjunta 14/2026 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Essa, por sua vez, nasceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal de reduzir os penduricalhos pagos aos magistrados e integrantes de outras carreiras jurídicas.

O TCE não está inovando. Apenas segue, segundo o entendimento dos conselheiros que aprovaram a resolução, o que fazem o Judiciário e o Ministério Público. Outra fonte de inspiração é o Tribunal de Contas da União, que regulamentou a concessão do benefício para os seus membros e para os procuradores do Ministério Público de Contas da União.

No TCE e no Ministério Público de Contas, são 17 pessoas que, em tese, poderiam receber o benefício. Na prática, todos acabarão recebendo. Como assim?

É que na definição do que se configura como "exercício cumulativo de jurisdição, atribuição ou ofício" entram as seguintes possibilidades:

I - Atuação de conselheiro como presidente, vice-presidente, 2º vice-presidente, corregedor-geral ou Ouvidor;

II - Atuação de conselheiro ou conselheiro-substituto junto à Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, ao Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas e a Comissões ou Comitês de assuntos atinentes à atividade-fim ou administrativa;

III - Atuação de procurador como procurador-geral, subprocurador-geral, corregedor-geral ou ouvidor do Ministério Público de Contas.

A resolução diz textualmente que "a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, atribuição ou ofício será paga pro rata temporis (proporcional ao tempo), e corresponderá a 35% do subsídio do membro designado, sendo paga a cada 30 dias".

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Detalha que "a gratificação será devida por todo o período de designação formal", "a apuração da cumulação será mensal" e "em nenhuma hipótese será devida mais de uma gratificação com base em um mesmo período de atuação, independentemente do quantitativo de atribuições ou ofícios em que o membro tenha atuado".

Diz a resolução que não ensejarão a concessão da gratificação o exercício de funções ordinárias do cargo, a atuação em substituição automática em processos e procedimentos determinados, a atuação em regime de plantão e a atuação durante o recesso. Os afastamentos e as licenças legais não prejudicarão a percepção da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, atribuição ou ofício.