Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cadeira vazia simbólica 
Notícia

Três candidatos se enfrentam no debate da Federasul e dão o tom da campanha 

Sem a presença de Luciano Zucco, que está em Brasília, Juliana Brizola, Gabriel Souza e Marcelo Maranata trocam farpas

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS