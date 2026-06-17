TRE-RS cria secretaria inédita para cuidar das relações institucionais

Desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez e novo secretário, Renato Sagrera. Fernando Assumpção / Divulgação

Por iniciativa de sua presidente, desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) será o primeiro do Brasil a ter uma secretaria dedicada à comunicação e às relações institucionais. O Pleno do TRE aprovou a Resolução 447/26, que cria a Secretaria de Comunicação e Relações Institucionais.

A desembargadora Maria de Lourdes informa que um dos principais objetivos será ampliar o diálogo e o contato com diversos segmentos e instituições dos setores público e privado, aproximando ainda mais o TRE da sociedade gaúcha.

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