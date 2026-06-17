TRE decide que fala de vereadora do PT na Câmara não foi propaganda antecipada

Juliana de Souza é vereadora de Porto Alegre pelo PT. Lucas Orso / CMPA / Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou improcedente ação que acusava a vereadora Juliana de Souza (PT) de propaganda eleitoral antecipada. Denunciada por um grupo de vereadoras de direita depois de dizer em plenário que "Juliana (Brizola) será governadora ao lado do nosso vice, Edegar Pretto", o MPE entendeu que a manifestação indica um posicionamento político e que a petista "não pediu voto, não indicou número, não empregou forma imperativa dirigida ao eleitor, e não conclamou à mobilização imediata".

Nesta terça-feira (16), o plenário do TRE acompanhou por unanimidade o voto da relatora, desembargadora eleitoral Caroline Agostini Veiga. No texto, a magistrada avaliou que a fala de Juliana "inseriu-se em debate político-parlamentar acirrado, travado entre vereadores, no exercício da atividade legislativa e da liderança partidária".

Além disso, a relatora argumenta que a manifestação se tornou pública em razão da transmissão da sessão pela TV Câmara, e não por ato próprio de difusão em redes ou outros espaços, o que "afasta a aptidão de desequilibrar a igualdade de chances no pleito".

Relembre o caso

Durante sessão extraordinária em 16 de abril, destinada à votação de emendas do projeto de revisão do Plano Diretor, o vereador e líder do governo, Idenir Cecchim (MDB), sucedeu manifestações de vereadores da esquerda e fez provocações, citando a "intervenção federal" do PT para que Edegar Pretto abrisse mão da sua candidatura a governador em prol de Juliana Brizola.

— Sei que o senhor (se dirigindo ao vereador Jonas Reis, do PT) está brabo com o Pimenta que acabou com o PT e virou puxadinho do PDT. Nunca imaginei que vereadores do porte que vocês são fossem virar puxadinho da Juliana Brizola. Vereadores competentes que vocês são e ter que suportar isso. O PSOL fez uma declaração de apoio crítico, pelo menos teve o peito de fazer. E os vereadores do PT ficaram quietinhos — disse Cecchim.

Leia Mais Bancada gaúcha entrega à CMPC manifesto de apoio ao projeto de Barra do Ribeiro

Em resposta à manifestação do líder do governo, Juliana utilizou o microfone de apartes para fazer a defesa da chapa que tem Juliana Brizola (PDT) como pré-candidata ao Palácio Piratini, além de Paulo Pimenta (PT) e Manuela D'Ávila (PSOL) como pré-candidatos ao Senado.

— Só quero fazer aqui, como líder do PT, um registro de que muito nos orgulha estar construindo uma chapa forte, com uma frente da unidade do campo que vai derrotar a extrema direita e voltar a governar este Estado e eleger Pimenta e Manu no Senado. Nós temos muito orgulho do caminho que estamos seguindo e temos a convicção que Pimenta será o senador dos gaúchos e das gaúchas, junto com Manu. Juliana será governadora ao lado do nosso vice, Edegar Pretto.