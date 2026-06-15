Todos contra Lula, que leva vantagem em todas as pesquisas

Presidente Lula, em foto de arquivo, lidera nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. ODD ANDERSEN / AFP

No dia em que o Instituto Nexus divulgou mais uma pesquisa mostrando o presidente Lula consolidado na liderança no primeiro e no segundo turnos, três dos adversários sinalizaram que estão fechados em um pacto para impedir a reeleição.

Em um evento promovido pela revista Veja, em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) incorporaram o espírito dos três mosqueteiros: um por todos, todos por um.

Como não conseguiram crescer nas pesquisas publicadas após a revelação das relações de Flávio com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, Caiado e Zema aparentemente jogaram a toalha e resolveram poupar o filho de Jair Bolsonaro e direcionar suas baterias contra Lula.

Zema, que em sucessivos levantamentos vem perdendo espaço para Renan Santos (Missão), evitou repetir a crítica que provocou a ira de Eduardo Bolsonaro e levou o deputado cassado a sugerir o rompimento com o Novo.

Zema não chegou a retirar o que disse sobre desconfiar de quem anda com “banqueiro bandido”, mas não repetiu o discurso para não melindrar o senador do PL. Tanto ele quanto Caiado deram sinais de que na eleição serão todos contra Lula, porque a missão de vida é derrotar o PT, inimigo comum aos três.

Lula, que viajou para a França a convite do presidente Emmanuel Macron, a fim de participar da cúpula do G7, virou o saco de pancadas do trio.

Os números da pesquisa Nexus, encomendada pelo banco BTG, explicam a aliança de ocasião. Nas simulações de primeiro turno, o índice de Lula é levemente superior ao dos três somados — o presidente tem 42%, nove pontos à frente de Flávio, que caiu de 35% para 33%. Caiado tem 4% e Zema, 2%. Em vez de se aproximarem de Flávio, Caiado e Zema viram crescer o candidato do Missão, Renan Santos, que tem os mesmos 4% de Caiado no Nexus.

No segundo turno, Lula também ampliou a vantagem para Flávio, confirmando o que mostraram AtlasIntel, Quaest e Datafolha. No Nexus, o presidente subiu de 47% para 49%, enquanto o senador se manteve em 43%.

A margem de erro da pesquisa realizada entre os dias 12 e 14 de junho, com 2.017 eleitores, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06645/2026.