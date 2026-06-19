Teatro Dante Barone reabre as portas com concerto da Ospa

Evento celebrou a reinauguração do teatro após dois anos de reforma, com concerto gratuito da Ospa para o público. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A execução da Sinfonia Il Guarani, de Carlos Gomes, pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), foi o ponto alto da reabertura do Teatro Dante Barone, nesta sexta-feira (19), depois de dois anos fechado para reforma. Sob a batuta do seu diretor artístico, Manfredo Schmiedt, a Ospa abriu a apresentação com a peça conhecida como o Guarani. Composta em 1871, a Sinfonia abre a ópera Il Guarani, considerada a obra-prima de Antônio Carlos Gomes (1836-1896). A mesma peça foi executada na inauguração do teatro, em 1970, sob a regência do maestro Pablo Komlós.

A festa de reinauguração começou no final da tarde, com a recepção às autoridades no Vestíbulo Nobre Erico Verissimo. Aos poucos, o público foi chegando para assistir ao espetáculo com acesso gratuito. Do programa que encantou a plateia que lotou o teatro modernizado destacou-se também o Concerto para Piano Nº 2 em Fá menor, do polonês Frédéric Chopin (1810-1849).

Em uma homenagem da Fundação Ospa aos 150 anos da Imigração Polonesa no Rio Grande do Sul, a música foi interpretada pelo ganhador do prêmio Açorianos de Música Clássica e professor do departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, André Loss. O músico utilizou o piano alemão Steinway & Sons Model C, adquirido em 1972 pelo parlamento gaúcho e recentemente restaurado.

A Assembleia Legislativa mantém relação histórica e contínua com a Ospa, uma das mais relevantes e queridas instituições culturais do Estado. Há 20 anos a Ospa é patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, reconhecimento previsto em lei estadual.