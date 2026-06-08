Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Chicana
Opinião

Drible no STF: TCE-RS inclui tempo de deputado para dar vantagem a conselheiros

Parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira só deveria ser aplicada ao período de exercício da magistratura ou da advocacia

Rosane de Oliveira

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