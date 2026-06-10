Só más notícias para Flávio Bolsonaro na nova pesquisa Quaest para presidência da República

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos Evaristo Sa / VITOR SOUZA / AFP

A mais recente pesquisa Genial Quaest sobre a sucessão presidencial traz uma sequência de notícias negativas para o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Mesmo que não tenha despencado na comparação com a pesquisa de abril, Flávio caiu nos cenários de primeiro e segundo turno, viu a rejeição aumentar e a convicção dos seus eleitores diminuir. Para piorar, 62% dos eleitores acreditam que Flávio sabia que Daniel Vorcaro era corrupto quando pediu dinheiro para financiar o filme Dark Horse, sobre a vida do pai.

Como ainda faltam quatro meses para a eleição, não significa que o futuro esteja selado, mas os números de hoje são eloquentes. No primeiro turno, o presidente Lula manteve os 39% de maio, enquanto Flávio caiu de 33% para 29%. No segundo turno, “abriu-se a boca do jacaré”, como se diz quando um candidato passa o outro e abre vantagem. Lula subiu de 42% para 44% e Flávio caiu de 41% para 38%.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizada entre 5 e 8 de junho.

Depois de perguntar sobre a intenção de voto e a avaliação do governo Lula, a Quaest fez perguntas específicas medidas adotadas pelo governo Lula e que têm potencial eleitoral, como o Desenrola 2.0 e a isenção do Imposto de Renda, e outras que podem impactar a candidatura de Flávio, como a relação com Daniel Vorcaro e o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos após sua visita a Washington.

A avaliação de Lula melhorou e agora os que aprovam são 47% e os que desaprovam, 48%. Em abril, a desaprovação era nove pontos percentuais maior do que a aprovação. A rejeição de Lula se manteve em 53% e a de Flávio subiu de 54% para 56%. A pesquisa indica que a relação com Daniel Vorcaro está afetando a candidatura do filho mais velho de Jair Bolsonaro.

Para 60% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, sobre a vida de seu pai. O percentual é pouco inferior aos 62% que se dizem convencidos de que Flávio sabia que Vorcaro era corrupto quando mandou mensagens de áudio e texto cobrando dinheiro para o filme.

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.