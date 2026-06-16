Simon delega a Rigotto a tarefa de continuar seu trabalho no Senado

Conterrâneos, Simon e Rigotto gravaram conteúdo em vídeo. Priscilla Carbonell / Divulgação

Os dois são ex-governadores, eleitos pelo MDB. Os dois nasceram em Caxias do Sul, com 20 anos de diferença, lutaram contra a ditadura e fizeram carreiras políticas vitoriosas. Pedro Simon, 96 anos, foi senador da República por quatro mandatos. Germano Rigotto, 76, tenta conquistar uma cadeira na eleição de outubro. Nesta terça-feira (16), os dois se encontraram para falar de desafios.

Diante das câmeras, já que o conteúdo será usado nas redes sociais de Rigotto, os dois defenderam a necessidade de construir um ambiente político com menos radicalismo, onde a polarização não se sobreponha ao diálogo e ao debate de ideias.

Na conversa, Simon lembrou das leis que o MDB ajudou a aprovar no Senado, como o Código Civil, o Plano Real, o Juizado de Pequenas Causas, as agências reguladoras como Aneel e Anatel e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Disse que agora transfere para Rigotto a tarefa de seguir o legado do partido e assegurar um futuro promissor às próximas gerações.