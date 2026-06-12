Secretário de Governo chama concessionárias de serviços públicos para discutir prevenção ao El Niño

Secretário de Governo reuniu representantes das concessionárias de serviços públicos. Gustavo Mansur / Divulgação

Um dia depois de o governador Eduardo Leite reunir a Defesa Civil para tratar das medidas adotadas pelo governo e pelas prefeituras para enfrentar as consequências do El Niño, o secretário de Governo, Artur Lemos, abriu outra frente de trabalho. Lemos chamou as concessionárias de serviços públicos nesta sexta-feira (12) para apresentar as ações do Estado e ouvir como as empresas estão se preparando.

O encontro, realizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, teve a participação de representantes da CEEE Equatorial, RGE, CPFL, Corsan, Vivo, Tim e Claro. Pelo governo, além de Artur Lemos, participaram a Defesa Civil e as secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura e de Comunicação.

Lemos apresentou o que o Estado faz e vai fazer, mostrou o que evoluiu de 2023 para 2026 e prometeu compartilhar informações de todos os municípios para facilitar o planejamento das empresas. E ficou satisfeito com o que ouviu dos representantes de cada concessionária de serviços públicos.

CEEE e RGE, por exemplo, informaram que em caso de novo episódio de catástrofe climática suas equipes não ficarão mais isoladas porque agora estão usando a comunicação por satélite. As duas também transferiram de local as estruturas como linhas de transmissão que alagaram em 2023 e 2024.

As companhias telefônicas anunciaram que estão em condições de colocar em prática, imediatamente, uma providência que demorou a ser adotada em 2024, que é o compartilhamento de sinal com os clientes da concorrente quando esta tiver problemas nos seus equipamentos.

— O Rio Grande do Sul, está, sem dúvida, mais preparado para enfrentar eventos adversos. Avançamos muito nos últimos anos. Agora é preciso organizar as ações e colocar na mesa o que cada um está fazendo, para, assim, agirmos com estratégia e alinhamento — explicou Lemos.

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O encontro deu sequência a outras duas reuniões internas já realizadas pelo governador Eduardo Leite para acompanhar o andamento das iniciativas e anunciar os próximos passos da estratégia de preparação antecipada.