Schirmer é afastado do MDB por participar da campanha de Zucco

Cezar Schirmer é filiado no MDB desde os anos 1970 e é atual secretário de Planejamento no governo de Sebastião Melo na Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Por atuar como conselheiro da campanha de Luciano Zucco, pré-candidato do PL a governador, a executiva estadual do MDB decidiu suspender provisoriamente a filiação de Cézar Schirmer. Secretário de Planejamento na prefeitura de Porto Alegre, Schirmer ficará afastado até 5 de outubro, um dia após o primeiro turno, quando o partido reavaliará a situação. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta quarta-feira (10).

Desde o início de maio, Schirmer vem planejando uma solução para a situação, que irritou correligionários emedebistas. O secretário também entregou um pedido de licença das atividades partidárias, protocolado no diretório estadual por volta das 16h30min.

Schirmer argumenta que resolveu pedir a licença há alguns dias, e que partiu dele a decisão de se afastar, não do partido. Na terça-feira (9), já havia informado a um jornalista sobre o pedido que faria no dia seguinte.

— Essa deliberação coletiva foi encaminhada de forma democrática, baseada no diálogo e no equilíbrio. O nosso foco agora será concentrar esforços na pré-campanha do MDB às eleições de 2026 com o objetivo de eleger o próximo governador do Estado — avalia Vilmar Zanchin, presidente estadual do MDB.

Schirmer, que teve o MDB como seu único partido na vida, vem flertando com o PL há mais tempo, mas agora tornou-se conselheiro de Zucco não apenas para assuntos de segurança pública, como para questões políticas. Nos bastidores, é cotado para retornar à Secretaria da Segurança, cargo que ocupou no governo de José Ivo Sartori (MDB), caso Zucco seja eleito.

Em 2022 ele integrou o grupo dissidente que apoiou a candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) ao Piratini, mesmo sendo Gabriel Souza (MDB) o vice de Eduardo Leite, então no PSDB.

Carta ao partido

Em carta endereçada ao presidente municipal do MDB, Alexandre Bork, Schirmer comunica a decisão de solicitar licença das atividades partidárias após refletir sobre os "recentes acontecimentos, o que evidenciou um modelo de condução com o qual não estou alinhado". O emedebista avaliou que não há necessidade de passar por um constrangimento no conselho de ética para discutir sua filiação.

"É cada vez mais evidente um processo de descaracterização, em que o partido passa a operar, em muitos momentos, como uma sigla de ocasião, abrindo espaço para arranjos que atropelam quem sempre esteve na linha de frente da sua construção. Sou leal às ideias que deram origem a este partido, não à conjuntura que hoje o dobra a outros interesses", criticou Schirmer.

Leia a carta na íntegra

Prezado Presidente, Alexandre Bork

Política não é espaço para oportunismo: é compromisso com trajetória, lealdade e respeito. Foi com essa convicção que atravessei décadas de vida pública, como vereador, deputado estadual e federal, prefeito, secretário de Estado em diversas pastas e presidente estadual do partido por três vezes. Em todos esses anos, nunca precisei escolher entre o que era conveniente e o que era correto. Hoje, lamentavelmente, essa escolha me é imposta.

Por isso, comunico minha decisão de solicitar licença das atividades partidárias por período indeterminado. A decisão foi tomada após reflexão sobre os recentes acontecimentos, o que evidenciou um modelo de condução com o qual não estou alinhado, uma vez que há um pedido da minha expulsão tramitando no diretório regional. Não temo discutir no conselho de ética minha conduta e a postura política do MDB Nacional e Estadual. Imagino que este constrangimento não serve nem a mim nem ao MDB, daí a minha decisão.

Sempre atuei com lealdade, compromisso público e respeito à militância de base, que constrói o partido no dia a dia. No entanto, é cada vez mais evidente um processo de descaracterização, em que o partido passa a operar, em muitos momentos, como uma sigla de ocasião, abrindo espaço para arranjos que atropelam quem sempre esteve na linha de frente da sua construção. Sou leal às ideias que deram origem a este partido, não à conjuntura que hoje o dobra a outros interesses.

O MDB tem na sua origem e na sua trajetória o compromisso com a democracia, a liberdade e as garantias individuais. Hoje, porém, testemunho a omissão, a covardia, o silêncio e a cumplicidade diante da censura, da perseguição política, do exílio e de sentenças absurdas, semelhantes às decisões de tribunais e aos atos do regime que, no passado, combatemos.

Lutamos sempre contra a ladroagem e a conduta inaceitável de corruptos e corruptores, combate constante do Senador Pedro Simon, nosso maior exemplo e líder. Por que o MDB nacional não assina os pedidos de CPI do Banco Master no Congresso Nacional, por exemplo?

E, aqui no Estado, onde sempre tivemos uma posição distinta, acumulam-se sucessivos equívocos. Não ter candidato próprio em 2022 causou a redução de 25% nas nossas representações federal e estadual; na eleição seguinte, entre os 20 maiores municípios, só elegemos o prefeito de Porto Alegre. É inacreditável nossa fraqueza: em Caxias do Sul, de onde vieram três governadores do nosso partido, não elegemos um único vereador na eleição municipal. Isto é o símbolo do que está acontecendo.

Ainda agora, no processo de escolha do candidato a governador, criou-se um fato consumado. Poderíamos ter aberto essa discussão consultando, entre outros, o deputado Alceu Moreira ou o prefeito da Capital, Sebastião Melo, sobre a possibilidade de considerar seus nomes para a eleição ao Governo, até para ouvir um não. Mas preferiu-se, como na eleição passada, atender à vontade do atual governador, esperando até o último minuto que ele renunciasse ao cargo, para o vice assumir e tentar viabilizar sua candidatura.

A propósito, recentemente, ouvi declarações do governador Leite de que recebeu o Estado, do Governo Sartori, com salários de servidores atrasados. O governador não disse, nem nunca dirá, que aqueles atrasos decorreram de aumentos salariais concedidos pelo governo petista anterior, que tiveram de ser pagos pelo nosso governo Sartori. E, se houver dúvida, perguntem ao ex-secretário da Fazenda daquele governo, atual coordenador do candidato do MDB ao Palácio Piratini, qual foi a principal causa do atraso dos salários.

Por fim, relembro que o MDB nacional sempre foi tolerante com posições diversas das decisões tomadas. Exemplo disso: quando não apoiamos as candidaturas Quércia e Dilma-Temer para presidente. Ninguém solicitou a nossa expulsão.

Não se trata de divergência pessoal, mas de posição política diante de um rumo que não representa aquilo em que acredito. Este afastamento não é abandono nem ruptura: é o único caminho que me permite agir segundo minha consciência, sem impor ao partido nem a mim mesmo um desgaste que a ninguém serve. Quem ajudou a construir esta casa conhece seus alicerces melhor do que ninguém, e é justamente por conhecê-los e respeitá-los que sei que não os abalará.

Afasto-me com a consciência tranquila, mantendo o respeito pelas relações construídas e aberto ao diálogo com todos que defendem a boa política. Sigo firme, com responsabilidade, coerência e compromisso com a sociedade. Não me omito e não me calo, não sou convivente. A mesma luta que travei ao longo do tempo, que acalentou meus sonhos juvenis, continua intensa, vigorosa e firme como sempre.

Renovo meu maior apreço e admiração ao Diretório Municipal do MDB de Porto Alegre, partido vitorioso, atento e lutador e ao seu presidente, sua direção e seus militantes.