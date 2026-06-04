Quem são os integrantes do conselho político da campanha de Zucco 

Da esquerda para a direita, Schirmer, Ponte, Ana Amélia, Zucco, Yeda Crusius, Silvana Covatti, Celso Bernardi e Luiz Coronel Mateus Raugust / Divulgação

A campanha de Zucco montou um conselho consultivo, integrado por figuras de proa da política do Rio Grande do Sul _ nenhum deles é filiado ao PL. Entre os nomes já escolhidos estão os dos ex-governadores Jair Soares (PP) e Yeda Crusius. Dois líderes do MDB aceitaram o convite de Zucco e atuam como conselheiros _ o ex-ministro Luis Roberto Ponte e o secretário de Planejamento de Porto Alegre, Cezar Schirmer. Como o MDB tem candidato a governador (Gabriel Souza), líderes do partido esperam que Schirmer peça a desfiliação antes de ser submetido a um processo na comissão de ética.

O grupo se reuniu pela primeira vez na tarde de quarta-feira (3) e já abordou temas estratégicos para o presente e futuro do Estado.

Além dos ex-governadores, o conselho inclui ainda a ex-senadora Ana Amélia Lemos, o presidente de honra do PP, Celso Bernardi, o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra e o publicitário Luiz Coronel.