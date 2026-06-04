Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Voz da experiência  
Notícia

Quem são os integrantes do conselho político da campanha de Zucco 

Dois ex-governadores e dois líderes do MDB integram o grupo 

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS