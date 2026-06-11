Quem são as novas desembargadoras escolhidas pelo governador Eduardo Leite

Uhlein entregou listas tríplices para o governador Eduardo Leite em maio. Eduardo Nichele / TJRS / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ganhou mais duas desembargadoras. Das duas listas tríplices aprovadas pelo Órgão Especial do TJ e encaminhadas pelo seu presidente, desembargador Eduardo Uhlein, o governador Eduardo Leite escolheu a advogada Cláudia Lima Marques e a procuradora de Justiça Heloísa Helena Zigliotto.

Cláudia vai ocupar uma das vagas reservadas à Ordem dos Advogados do Brasil (o chamado quinto constitucional) e Heloísa a que cabe ao Ministério Público do Rio Grande do Sul.

As duas listas foram entregues pessoalmente por Uhlein no dia 26 de maio. Na classe dos advogados, as mais votadas na sessão do Órgão Espoecial foram Cláudia, Anair Isabel Schaefer e Bianca Carolina Hilgert. Na vaga destinada ao Ministério Público, a lista tríplice era composta por Heloísa, Vera Lucia da Silva Sapko e Tiago de Menezes Conceição. Na classe dos advogados, foram as mais votadas em sessão do colegiado Cláudia Lima Marques, Anair Isabel Schaefer e Bianca Carolina Hilgert.

Naquele dia, Uhlein destacou o caráter institucional do ato de entrega das listas:

— Fiz questão de realizar pessoalmente a entrega ao governador, não apenas por ser a primeira lista tríplice da nossa gestão, mas pelo respeito institucional que essa escolha carrega. Tenho certeza de que ambas as listas reúnem nomes muito qualificados e oferecem excelentes opções para a decisão do governador.

O processo de escolha segue a regra do quinto constitucional, prevista no artigo 94 da Constituição Federal. Pelo modelo, um quinto das vagas dos tribunais deve ser ocupado por integrantes do Ministério Público e da advocacia. Os candidatos precisam ter mais de 10 anos de carreira ou atividade profissional e reputação ilibada. Inicialmente, as instituições de origem formam listas sêxtuplas.