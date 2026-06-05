Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Despesas de pessoal 
Análise

Quais são os desafios do futuro governador na relação com os servidores?

Quem se eleger enfrentará pressão por reajuste salarial e pelo fim da contribuição previdenciária dos aposentados

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS