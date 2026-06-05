Quais são os desafios do futuro governador na relação com os servidores?

Projeto de ampliação do Centro Administrativo para reunir todas as secretarias na mesma área Divulgação / Ascom Serg

Entre os tantos desafios que terá quem for eleito para governar o Rio Grande do Sul está o de gerir uma folha de pagamento com 283.093 matrículas, a maioria de aposentados, repor os que se aposentam e atender à demanda por mais serviços públicos.

São 123.449 vínculos ativos (a mesma pessoa pode ter mais de um contrato) e 159.644 inativos ou que recebem pensões especiais, caso dos ex-governadores e de suas viúvas, que recebem R$ 41.845,49. Eduardo Leite será o primeiro a não ter direito à pensão.

De acordo com o relatório anual divulgado nesta semana, em 2025 a despesa com pessoal e encargos sociais do Estado chegou a R$ 41,2 bilhões, com crescimento nominal de 11,5% em relação a 2024. Servidores que estão com os salários congelados há vários anos vão se perguntar como se explica esse crescimento da folha.

São três os motivos: a aplicação do aumento do piso do magistério, que impacta em todo o plano de carreira, a nomeação de novos servidores e a recomposição remuneratória decorrente da reorganização de carreiras.

O primeiro desafio de quem for eleito é manter a folha de pagamento em dia, obrigação que o governo de José Ivo Sartori descumpriu porque a receita era menor do que a despesa. Eduardo Leite assumiu com os salários de dezembro e o 13º salário atrasado. Fez reformas duras para os servidores, colocou os salários em dia, mas alerta que o equilíbrio fiscal é frágil.

O segundo é administrar a pressão por reajuste, que vem de ativos e inativos. No orçamento de 2027 não há margem para aumento. Se na campanha alguém prometer mundos e fundos, convém desconfiar.

O terceiro desafio em relação aos servidores será conter a pressão pelo fim do desconto previdenciário. Se de cada 10 pessoas que estão na folha de pagamento quatro trabalham e seis estão aposentadas, pode-se imaginar o aprofundamento do rombo sem a contribuição dos inativos.

Distribuição dos servidores ativos e inativos do Executivo. Arte GZH

Historicamente, os servidores gaúchos não contribuíam para a aposentadoria. Entendia-se que pagar os aposentados era obrigação do Tesouro. Isso explica em boa parte o desequilíbrio das contas do Estado. Somente no governo de Yeda Crusius os servidores civis começaram a descontar um percentual significativo para a Previdência. A cobrança dos aposentados entrou na reforma de Eduardo Leite e ajudou a colocar os salários em dia.

Os números do relatório divulgado nesta semana pelo governo são superlativos. Em 2025, o déficit previdenciário de R$ 10,2 bilhões. Poderia ser pior. De 2011 a 2019, o déficit previdenciário registrou crescimento real acumulado de 58,1% ao longo de oito anos. Em 2020, verificou-se uma queda real de 21%, seguida de nova redução em 2021 na ordem de 17,6%. Nos exercícios subsequentes, entre 2022 e 2025, o déficit manteve trajetória de reduções reais sucessivas, como consequência da reforma.

A contenção dos salários, que afeta a popularidade dos governadores que perseguem o equilíbrio fiscal permitiu que o Estado ficasse dentro da lei. Em 2025, a despesa com pessoal do Executivo correspondeu a 44,16% da Receita Corrente Líquida (RCL).

Como o magistério responde por 55,7% das matrículas de servidores, explica-se porque as mulheres representam 62% do total. Os quadros com maior predominância de mulheres são o apoio escolar (85%), o magistério (80%), as carreiras da saúde (79%) e a Procuradoria-Geral do Estado (59%). A idade média do grupo de servidores ativos é de 45,7 anos.