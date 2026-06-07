Quaest divulga nova pesquisa sobre eleição presidencial na quarta-feira 

Uma nova pesquisa de intenção de voto sobre a eleição presidencial está no forno e será divulgada na quarta-feira (10). Realizada pela Quaest, por encomenda da Genial Investimentos, a pesquisa registrada no TSE no dia 5 de junho se aprofunda em temas que estão na ordem do dia, como o novo tarifaço do presidente Donald Trump, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, o escândalo do Banco Master, o novo Desenrola, as apostas em bets.