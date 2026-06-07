Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026 
Notícia

Quaest divulga nova pesquisa sobre eleição presidencial na quarta-feira 

Além das tradicionais perguntas sobre intenção de voto, instituto vai medir se opção no segundo turno é por convicção ou para evitar vitória do adversário 

Rosane de Oliveira

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