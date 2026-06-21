PSDB joga a toalha, e eleição em São Paulo deve ser decidida em primeiro turno 

A eleição no maior colégio eleitoral do Brasil deverá ser liquidada no primeiro turno, por insuficiência de concorrentes. Em mais um sinal de que respira por aparelhos, o PSDB jogou a toalha em São Paulo, Estado que dominou por mais de duas décadas com Mario Covas, José Serra, Geraldo Alckmin e João Doria. O presidente estadual do partido, Paulo Serra, anunciou neste domingo (21) que desistiu da candidatura ao Palácio dos Bandeirantes e disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.
Ex-prefeito de Santo André, Serra vinha patinando nas pesquisas - no último levantamento, o da Paraná Pesquisas, divulgado na última sexta-feira, tinha apenas 4,6% das intenções de voto.
No sábado (20), o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) também retirou sua candidatura e anunciou que concorrerá à reeleição. Kataguiri, assim como Serra, não conseguiu se mostrar como alternativa entre o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).
Na mesma pesquisa da Paraná que mostrou Serra com 4,6%, Tarcísio teve 45,6% na simulação estimulada e Haddad, 34,1%. Kataguiri fez apenas 3%.