Rosane de Oliveira

Carência de concorrentes
Análise

PSDB joga a toalha, e eleição em São Paulo deve ser decidida em primeiro turno 

Com a desistência dos candidatos do tucano e do Missão, Tarcísio Freitas e Fernando Haddad polarizam disputa 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS