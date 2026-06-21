PSDB joga a toalha, e eleição em São Paulo deve ser decidida em primeiro turno 

A eleição no maior colégio eleitoral do Brasil deverá ser liquidada no primeiro turno, por insuficiência de concorrentes. Em mais um sinal de que respira por aparelhos, o PSDB jogou a toalha em São Paulo, Estado que dominou por mais de duas décadas com Mario Covas, José Serra, Geraldo Alckmin e João Doria. O presidente estadual do partido, Paulo Serra, anunciou neste domingo (21) que desistiu da candidatura ao Palácio dos Bandeirantes e disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.