Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fim da espera
Notícia

Projeto que corrige salários na Ospa e no Theatro São Pedro vai para a Assembleia na próxima semana

Chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, confirmou à coluna que a proposta está pronta para ser submetida aos deputados

Rosane de Oliveira

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