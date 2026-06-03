Projeto que corrige salários na Ospa e no Theatro São Pedro vai para a Assembleia na próxima semana

Projeto de reestruturação prevê reajuste salarial para músicos da Ospa e funcionários do Theatro São Pedro após anos de espera. Vinicius Angeli / Divulgação

Depois de anos de expectativa por parte dos músicos da Ospa e da Fundação Theatro São Pedro, o projeto que reestrutura as carreiras e corrige os salários será encaminhado à Assembleia Legislativa no início da próxima semana pelo chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior. À coluna, a Casa Civil não detalhou os termos do projeto, mas garantiu que o texto final será conhecido na segunda-feira (8).

Desde que assumiu a presidência da Ospa, o médico Gilberto Schwartsmann se comprometeu a trabalhar pela correção dos salários e por melhores condições de trabalho. Na Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt assumiu compromisso semelhante, mas caiu antes de ver a promessa cumprida pelo governo.

Em março, no dia do coquetel de boas-vindas aos participantes do South Summit, no Palácio Piratini, Schwartsmann fez um apelo no ouvido do governador Eduardo Leite para que resolvesse de vez o problema dos músicos, que estão com os salários defasados e esperam há muito tempo por esse plano de carreira. Com um sorriso de orelha a orelha, Schwartsmann contou a um grupo de empresário que Leite prometera resolver o problema na semana seguinte.