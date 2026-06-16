Rosane de Oliveira

Prevenção e resiliência
Notícia

Programa do governo estadual prepara cidades para enfrentar possíveis catástrofes causadas pelo fenômeno El Niño 

Prepara-RS será lançado nesta quarta-feira por Eduardo Leite, durante encontro com prefeitos de 73 municípios da Região Metropolitana

Rosane de Oliveira

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