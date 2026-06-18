Presidente da Fecomércio sinaliza apoio à chapa liderada por Gabriel Souza

Bohn (de pé) recebeu Frederico Antunes, Gabriel Souza, Ernani Polo e Germano Rigotto na Fecomércio. Joel Vargas / Divulgação

Os integrantes da chapa encabeçada pelo vice-governador Gabriel Souza (MDB) saíram do encontro na Fecomércio, nesta quinta-feira (18), comemorando o que foi interpretado como uma declaração de voto do presidente Luiz Carlos Bohn.

Ao dar as boas-vindas no encontro com líderes empresariais, na sede da entidade empresarial, Bohn defendeu a continuidade dos avanços obtidos nos últimos anos no Rio Grande do Sul e afirmou que "esse grupo que aqui está é o que vai poder manter isso".

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Como tem ocorrido em outros encontros empresariais, Gabriel não foi sozinho. Estava acompanhado do vice, Ernani Polo (PSD), e dos candidatos da coligação ao Senado, Germano Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD). Na reunião, foram debatidos temas como desenvolvimento econômico, reconstrução pós-enchentes e competitividade do Estado.

Bohn e Gabriel ficaram próximos no período pós-enchente, quando a Fecomércio ajudou no acolhimento aos desabrigados, financiando estruturas como os Centros Humanitários de Acolhimento (CHAs). À época, o vice-governador fazia até uma brincadeira com a fonética do sobrenome do presidente da Fecomércio: