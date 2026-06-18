Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Líder empresarial
Notícia

Presidente da Fecomércio sinaliza apoio à chapa liderada por Gabriel Souza

Luiz Carlos Bohn defendeu a continuidade dos avanços obtidos nos últimos anos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS