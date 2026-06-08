Por que a vitória judicial de Flávio Bolsonaro contra a AtlasIntel tem efeito limitado

Flávio pediu ao TSE para retirar do ar pesquisa que exibiu áudio de conversa entre ele e Daniel Vorcaro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A vitória judicial obtida pelo senador Flávio Bolsonaro na disputa com a AtlasIntel, por ter rodado o áudio em que o candidato do PL pedia dinheiro a Daniel Vorcaro, tem efeito prático limitado e ainda precisa ser referendada pelo plenário. Limitado porque só o AtlasIntel tem obrigação de retirar a pesquisa do ar, e ela foi divulgada por todos os principais meios de comunicação.

Na internet, a pesquisa criou asas e ganhou o mundo — basta entrar no Google para perceber a inutilidade da decisão. O Atlas não poderá mais usar áudios de Flávio em outros levantamentos — e nada mais.

Pode ser uma vitória de Pirro, porque serve para reavivar um caso (o do pedido de dinheiro para financiar o filme Dark Horse) que estava em descenso nas redes, atropelado por fatos novos. Tão logo se tornou conhecida a decisão de Nunes Marques, a ligação de Flávio com Vorcaro voltou a ser assunto.

O Atlas errou na forma como apresentou os resultados, em ordem diferente da apresentada no questionário registrado no Tribunal Superior. Deu margem para que Flávio e seus assessores acionassem a Justiça alegando que a apresentação do áudio induziu os eleitores contra o candidato.

A menos que o Atlas tenha confessado que alterou a ordem as perguntas, a premissa é equivocada. Quem se dispuser a conferir o questionário registrado no TSE saberá que as perguntas sobre a ligação de Flávio com Vorcaro — e a exibição do áudio — foram feitas depois de o eleitor dizer em quem pretende votar no primeiro e no segundo turnos.