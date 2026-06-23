Pesquisa mostra disputa embolada para o Senado no RS

Cinco dos pré-candidatos às vagas de senador pelo Rio Grande do Sul. Tadeu Vilani, André Ávila, Adriana Franciosi, Jeff Botega, Michel Jesus / Agência RBS / Divulgação

Tudo é possível na eleição para as duas vagas no Senado no Rio Grande do Sul, pelos números da pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta terça-feira (23). Apenas seis pontos percentuais separam Marcel van Hattem (Novo), que aparece em primeiro lugar com 20%, de Germano Rigotto (MDB) e Paulo Pimenta (PP), ambos com 14%.

Van Hattem e Manuela d'Ávila (PSOL) estão empatados tecnicamente. Ela tem 19%, numa pesquisa em que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Como Ubiratan Sanderson (PL) tem 17%, há um empate triplo. Ao mesmo tempo, considerando a margem de erro, Sanderson está empatado com Rigotto e Pimenta.

A eleição para o Senado é um desafio para os institutos de pesquisa, especialmente as de duas cadeiras, como é o caso deste ano. Os pesquisadores do RealTime Big Data explicaram aos eleitores que são dois votos, e pediram que indicassem um candidato para o primeiro e outro para o segundo voto. O resultado apresentado é uma ponderação entre as duas repostas, para chegar ao percentual de 100%.