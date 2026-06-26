Pesquisa medirá impacto do vídeo de Michelle na candidatura de Flávio Bolsonaro

Será do AtlasIntel a primeira pesquisa a medir o impacto do vídeo de Michelle Bolsonaro na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) e do envolvimento de Jaques Wagner com o Banco Master na campanha do presidente Lula. Os pesquisadores entraram em campo na quinta-feira (25) e concluirão o trabalho na terça-feira (30). O resultado será divulgado no dia 1º de julho.
Registrada sob número BR-045582/2026, na quinta-feira (25), a pesquisa entrevistará 5 mil eleitores pela internet. No registro, a empresa informou que está pagando a pesquisa com recursos próprios. O custo é de R$ 75 mil.
O questionário a ser aplicado é extenso. Depois das tradicionais perguntas sobre em quem o eleitor pretende votar no primeiro turno (espontânea e estimulada) e no segundo turno, cruzando diferentes candidatos, o Atlas questiona os eleitores sobre quem é mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro, listando uma série de nomes, entre os quais os de Flávio, Eduardo e Michelle Bolsonaro.
Depois pergunta se o entrevistado ficou sabendo e assistiu ao vídeo de Michelle e se acha que ela está certa. São nove perguntas sobre o caso.
A seguir, o questionário contém perguntas sobre o envolvimento de Jaques Wagner com Daniel Vorcaro e sua saída da liderança do governo. Questiona se, na opinião do eleitor, Wagner recebeu vantagens indevidas do Banco Master e se isso afeta a candidatura de Lula.
No total são 50 questões de intenção de voto, rejeição e opinião sobre temas da política, além de outras 13 de identificação do perfil do entrevistado.
Por pouco
Contratado pelo BTG Pactual, o instituto Nexus registrou pesquisa no dia 23 de junho, antes da divulgação do vídeo. A pesquisa começou a ser feita nesta sexta-feira (26), será concluída domingo (28) e divulgada na segunda-feira. Poderá captar o impacto das desavenças entre Flávio e Michelle, mas não tem perguntas relacionadas ao episódio do vídeo.