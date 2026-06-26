Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pesquisadores em campo
Notícia

Pesquisa medirá impacto do vídeo de Michelle na candidatura de Flávio Bolsonaro

Instituto AtlasIntel também questionou entrevistados sobre envolvimento de Jaques Wagner com o Banco Master e influência na campanha de Lula

Rosane de Oliveira

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