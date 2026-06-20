PDT reúne lideranças em São Borja para homenagear Leonel Brizola neste domingo

Homenagem em 2024 reuniu familiares, amigos e militantes. Irineu Fontela Filho / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Líderes pedetistas estarão reunidos em São Borja, no próximo domingo (21) às 10h, para a homenagear os 22 anos da morte de Leonel Brizola. O ritual se repete anualmente desde 21 de junho de 2004, quando o ex-governador morreu aos 82 anos.

Juliana Brizola, que tenta seguir os passos do avô no Palácio Piratini e lançou pré-candidatura a governadora, estará na Fronteira Oeste, acompanhada do seu candidato a vice, Edegar Pretto (PT).

Carlos Lupi e Romildo Bolzan Jr., presidentes nacional e estadual do PDT, também participaram do ato no cemitério Jardim da Paz, onde também estão enterrados os ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, ícones do trabalhismo no país.

Discípulo de Brizola desde a juventude, Vieira da Cunha também deverá estar presente, como costuma fazer todos os anos, junto de deputados federais e estaduais do partido.