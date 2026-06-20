PDT reúne lideranças em São Borja para homenagear Leonel Brizola neste domingo

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Líderes pedetistas estarão reunidos em São Borja, no próximo domingo (21) às 10h, para a homenagear os 22 anos da morte de Leonel Brizola. O ritual se repete anualmente desde 21 de junho de 2004, quando o ex-governador morreu aos 82 anos.
Juliana Brizola, que tenta seguir os passos do avô no Palácio Piratini e lançou pré-candidatura a governadora, estará na Fronteira Oeste, acompanhada do seu candidato a vice, Edegar Pretto (PT).
Carlos Lupi e Romildo Bolzan Jr., presidentes nacional e estadual do PDT, também participaram do ato no cemitério Jardim da Paz, onde também estão enterrados os ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart, ícones do trabalhismo no país.
Discípulo de Brizola desde a juventude, Vieira da Cunha também deverá estar presente, como costuma fazer todos os anos, junto de deputados federais e estaduais do partido.
O grupo ainda tenta mobilizar o presidente Lula para fazer um bate-volta no Estado e participar da homenagem no túmulo de Brizola, que concorreu a vice na chapa com o petista na eleição nacional de 1998. Até esta sexta-feira (19), Lula ainda não havia confirmado presença e líderes pedetistas não alimentavam expectativas.