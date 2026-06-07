Partido Novo entrega primeiras sugestões para o plano de governo de Zucco

Propostas foram entregues a Zucco em evento no sábado. Mateus Raugust / Divulgação

As primeiras contribuições do Partido Novo para o plano de governo de Luciano Zucco (PL) foram entregues ao aliado no sábado (6), na forma de um caderno com o título "Agenda Novo" .

Entre as prioridades do Novo estão:

Reequilíbrio das finanças públicas sem aumento de impostos

Fortalecimento da segurança pública com inteligência

Apoio ao agro com soluções em logística, irrigação e gestão de risco

Foco em aprendizagem real como política educacional

— Estas são algumas das prioridades do Novo para o futuro do Rio Grande do Sul. Os temas são complexos e dependem de decisões corajosas. Estamos desenvolvendo um novo documento com outras propostas para contribuir com a aliança — explicou o deputado Felipe Camozzato, que coordenou o trabalho.

Elaborado por dirigentes, pré-candidatos e especialistas, o documento contempla 11 dos 22 temas prioritários e, por isso, terá uma segunda etapa. Nesta primeira fase foram tratadas as áreas de finanças e dívida pública, segurança, agronegócio e educação.