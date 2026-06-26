Para que são os 25 carros com adesivos do governo do RS estacionados no Cais Mauá 

Veículos serão entregues na próxima semana pela Secretaria de Justiça. Giovanni Disegna / Divulgação

Quem passa pelo estacionamento do Cais Mauá pode estranhar ao ver 25 automóveis Spin brancas, adesivados com a inscrição Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos — RS Sem Barreiras. Os carros são parte de um lote de 52 veículos adquiridos por meio de uma concorrência da qual a General Motors foi vencedora, e serão entregues na próxima semana aos municípios que se habilitaram a integrar o programa RS Sem Barreiras.

São veículos adaptados para transportar cadeirantes e crianças autistas. Todos vêm com abafadores de som, para garantir o conforto dos autistas, que não suportam barulho.

Nesta sexta-feira (26), o secretário da Justiça, Fabrício Peruchin, esteve no Cais Mauá acompanhando a chegada de mais veículos — os restantes ainda estão nas concessionárias. Peruchin foi acompanhado do diretor do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria, Clairton Pivoto, que é cadeirante.