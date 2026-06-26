Para que são os 25 carros com adesivos do governo do RS estacionados no Cais Mauá 

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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