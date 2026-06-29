O que reitores de quatro universidades gaúchas propõem aos pré-candidatos a governador para revitalizar o RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Reitores da PUCRS, UFRGS, UFCSPA e Unisinos, que formam a Aliança para a Inovação, elaboraram uma carta de intenções aos pré-candidatos a governador do RS, em que defendem um projeto de revitalização e desenvolvimento do Estado a partir de uma agenda estratégica baseada em conhecimento, inovação, educação e cooperação institucional.

No sábado (27), Edegar Pretto (PT) — vice de Juliana Brizola (PDT) — e Marcelo Maranata (PSDB) receberam o documento. Luciano Zucco (PL) e Gabriel Souza (MDB) têm encontro marcado com os reitores no dia 11, quando também receberão a carta.

A intenção, segundo o reitor da PUCRS, Manuir Mentges, é garantir a participação das universidades como lideranças estratégicas do ecossistema de inovação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

— As universidades desempenham papel fundamental na formação de profissionais qualificados, na produção de conhecimento científico e tecnológico, na conexão entre pesquisa, setor produtivo e políticas públicas, e na transformação desse conhecimento em inovação, valor econômico e impacto social — enfatizou.

Além de Mentges, participaram dos encontros Sérgio Eduardo Mariucci (reitor da Unisinos), Rafael Vargas Alves (vice-reitor da UFCSPA) e Marcia Barbosa (reitora da UFRGS).

Inspirados pelo modelo de "quádrupla hélice", os reitores defendem a construção de um projeto de Estado que seja capaz de articular governo, universidades, setor privado e sociedade civil organizada em torno de objetivos comuns, com uma governança permanente focada no desenvolvimento econômico e social. O documento aponta saúde e saúde digital, agrotech e bioeconomia, tecnologia digital e inteligência artificial, mudanças climáticas e transição energética e indústria avançada como áreas prioritárias para o futuro gaúcho.

Entretanto, os docentes também apontam desafios que precisam ser enfrentados, na avaliação do grupo, com uma resposta coordenada de longo prazo:

Crescimento econômico abaixo da média nacional

Dependência excessiva do agronegócio

Dificuldades na educação básica

Redução do interesse pelo Ensino Superior

Necessidade de ampliar a competitividade científica e tecnológica

Desafios relacionados à saúde e às mudanças climáticas