O que explica a indicação de Kassab como vice de Caiado

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Tem lógica?
Análise

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Presidente do PSD sempre disse que candidatura de Flávio Bolsonaro derreteria na campanha e agora mexe as peças no tabuleiro

Rosane de Oliveira

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