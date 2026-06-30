O que explica a indicação de Kassab como vice de Caiado

Kassab deve ser indicado vice na chapa com Ronaldo Caiado na disputa pela Presidência. TOMZÉ FONSECA / MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO

À primeira vista, a indicação de Gilberto Kassab como vice de Ronaldo Caiado nada acrescenta se partir da premissa de que o companheiro de chapa precisa ser bem diferente do titular para agregar votos que não teria. Em se tratando de Kassab, um homem que conhece as entranhas do poder e tem relações à esquerda e à direita, a indicação da velha guarda do PSD (para não dizer autoindicação) tem lógica. É a mesma que levou Kassab a escolher Caiado e não Eduardo Leite como candidato a presidente.

Kassab não acredita em terceira via. Tem convicção de que a eleição de 2026 será decidida entre a esquerda e a direita — e aqui está o pulo do gato, na expressão de gaúchos que conversaram com ele antes da escolha do candidato a presidente. O presidente do PSD acha que Flávio é um candidato frágil e que vai derreter durante a campanha. É o que também pensa a torcida de Lula, mais por desejo do que por ter informação privilegiada.

Caiado foi escolhido por ser inequivocadamente um homem de direita, com possibilidades de herdar os votos do bolsonarismo caso Flávio se inviabilize. Por isso Caiado não critica os Bolsonaro, se compromete a anistiar o ex-presidente, faz olho branco para a briga entre Michelle e Flávio.

É possível que Kassab tenha informações privilegiadas sobre o que levou Michelle a chutar o balde na relação com os enteados. Ele mesmo disse a companheiros de partido que há coisas mais relevantes do que o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse e que podem enterrar a campanha de Flávio.