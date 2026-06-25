O que Eduardo Leite disse ao príncipe William durante jantar no Castelo de Windsor

Prefeito de Londres, Sadiq Khan, e Eduardo Leite registraram encontro na chegada ao jantar no Castelo de Windsor. Arquivo pessoal / Divulgação

A importância de tratar a adaptação climática como uma agenda global prioritária foi o centro da breve conversa entre o governador Eduardo Leite e o príncipe William, na noite de quarta-feira (24). Os dois se encontraram durante um jantar para 170 convidados, recepcionados pelo herdeiro do trono britânico no Castelo de Windsor, o mais antigo da Europa que ainda é habitado.

Em Londres, Leite participa desde o início da semana de agendas da Semana de Ação Climática de Londres, falando sobre a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul e destacando o trabalho de reconstrução realizado até aqui. O último compromisso na Inglaterra foi justamente o jantar, no castelo distante alguns quilômetros do movimentado centro de Londres.

Vestindo smoking, o governador encontrou com o prefeito de Londres, Sadiq Khan, com quem vai interagir no Conselho Consultivo Subnacional da Coalizão para Parcerias Multinível de Alta Ambição Para Ação Climática (Champ, sigla em inglês). Os dois posaram para foto na chegada ao evento, já que fotos não são permitidas dentro do salão principal. Durante a recepção no castelo da realeza, foi o embaixador do Brasil no Reino Unido, Antônio Patriota, quem apresentou Leite ao príncipe William.

— Falei sobre o Rio Grande do Sul e os eventos climáticos que enfrentamos. Abordei a importância da agenda de adaptação climática ser mais destacada e que o Rio Grande do Sul traz bons exemplos a partir do nosso Plano Rio Grande — contou o governador.

No cardápio descrito por Leite como "relativamente simples", os convidados foram servidos com uma burrata na entrada e frango como prato principal. A recepção ocorreu no St. George's Hall, um salão construído no século 14 que foi destruído por um incêndio no castelo em 1992. A restauração foi finalizada cinco anos depois, em 20 de novembro de 1997, marcando os 50 anos de casamento da rainha Elizabeth II e com o príncipe Philip.

Depois do jantar, os convidados foram servidos com mais algumas bebidas e acompanharam a apresentação da atriz inglesa Simone Ashley, protagonista da segunda temporada da série Bridgerton, que cantou três músicas.