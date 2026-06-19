Nova pesquisa vai medir forças dos candidatos a governador e senador no RS

Gabriel, Juliana, Zucco e Maranata são os principais candidatos na disputa pelo Palácio Piratini. Montagem com fotos de Joel Vargas,Sergio Gonzalez e Mateus Raugust / Divulgação

O resultado da próxima pesquisa de intenção de voto no Rio Grande do Sul será divulgada na próxima terça-feira (23). O Instituto Real Time Big Data entra em campo neste sábado (20) para saber em quem os eleitores gaúchos pretendem votar para presidente, governador e senador e como avaliam os governos de Lula e Eduardo Leite. Serão ouvidos 1.600 eleitores.

Pelo questionário disponível no site do TSE, o Big Data incluiu na pesquisa apenas os candidatos de partidos que têm representatividade no Estado. Em ordem alfabética, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB). O instituto fará simulações de segundo turno combinando todas as possibilidades de cruzamento.

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