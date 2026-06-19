Nova pesquisa vai medir forças dos candidatos a governador e senador no RS

O resultado da próxima pesquisa de intenção de voto no Rio Grande do Sul será divulgada na próxima terça-feira (23). O Instituto Real Time Big Data entra em campo neste sábado (20) para saber em quem os eleitores gaúchos pretendem votar para presidente, governador e senador e como avaliam os governos de Lula e Eduardo Leite. Serão ouvidos 1.600 eleitores.
Pelo questionário disponível no site do TSE, o Big Data incluiu na pesquisa apenas os candidatos de partidos que têm representatividade no Estado. Em ordem alfabética, Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB). O instituto fará simulações de segundo turno combinando todas as possibilidades de cruzamento.
Para o Senado, foram incluídos no questionário apenas os candidatos Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Marcel van Hattem (Novo), Manuela D’Ávila (PSOL), Paulo Pimenta (PT) e Ubiratan Sanderson (PL).