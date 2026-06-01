Nova pesquisa mostra que Caiado é mais competitivo do que Flávio Bolsonaro no segundo turno

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é pré-candidato à Presidência da República pelo PSD. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A principal novidade da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira está nas simulações de segundo turno, que mostram o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) como o mais competitivo no confronto direto com o presidente Lula. Os dois estão empatados numericamente — 43% a 43%.

Mesmo isolado no segundo lugar no primeiro turno, que tem a liderança do presidente Lula, Flávio Bolsonaro perdeu terreno após a divulgação do envolvimento com Daniel Vorcaro. No segundo turno, o senador está cinco pontos atrás do candidato do PT — 45% a 40%. Na pesquisa anterior, Flávio tinha um ponto de vantagem (44% a 43%), o que se caracteriza como empate técnico.

Até o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) se sai melhor do que Flávio no confronto direto com Lula.

O problema de Caiado e Zema é o primeiro turno. Hoje, os dois estão muito atrás de Lula e Flávio. De acordo com o levantamento da Big Data, Lula tem 38%, Caiado 6%, Renan Santos (Missão), 6%, e Zema, 5%. O instituto incluiu na pesquisa o nome do deputado Aécio Neves (PSDB), que tem sido citado como possível candidato. Aécio teve 3%. Os demais pré-candidatos têm entre zero e 1%.

O Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores, abordados presencialmente, nos dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, em um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-05864/2026.

Pesquisas eleitorais O Grupo RBS não faz pesquisas eleitorais nem divulga levantamentos encomendados por partidos, candidatos ou governos. Para atender ao interesse de seu público, os veículos do grupo somente contratam e divulgam resultados de institutos reconhecidos. Em 2026, contratou a Quaest, empresa de consultoria e pesquisa que reúne tecnologia e inteligência de dados, para realizar sondagens sobre a intenção de voto para o governo do Rio Grande do Sul, Senado Federal e também recortes locais da disputa pela Presidência da República. Fundada em 2016, a Quaest tem sede em Belo Horizonte.