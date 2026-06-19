Nova licitação de uniformes da rede estadual terá editais exclusivos para pequenas confecções

Rossetto (D) teve reunião com a secretária da Educação na terça-feira (16). Juliana Thomaz / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Micro e pequenas empresas de confecção têxtil serão contempladas na produção da próxima leva de uniformes escolares da rede estadual. De fora da última licitação, representantes do setor levaram a demanda para o deputado da oposição Miguel Rossetto (PT), que articulou o atendimento da reivindicação com a Secretaria da Educação.

Na terça-feira (16), Rossetto recebeu da própria secretária Raquel Teixeira e do secretário-adjunto de Planejamento, Felipe Cruzeiro, a informação de que a medida será acolhida. A licitação para aquisição dos uniformes para 2027, previsto para ser lançado no final de agosto, incluirá editais específicos para as micro e pequenas empresas em nove regiões do Estado onde haverá certame.

Segundo o deputado, essa reserva de mercado deve movimentar mais de R$ 20 milhões. Após o certame, a contratação das empresas deverá ser concluída até o final de outubro.

— O gasto com os uniformes deve ser dedicado à indústria gaúcha. Valorizar as micro e pequenas empresas significa fortalecer a indústria regional, ampliar oportunidades e fazer com que os recursos públicos contribuam diretamente para o desenvolvimento dos municípios gaúchos — celebra Rossetto, que defende a ideia desde a enchente de setembro de 2023 no Vale do Taquari.