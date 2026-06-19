"Ninguém me cabresteia": prefeito do PDT recua e nega apoio a Luciano Zucco no RS

Kiko Hoff foi reeleito prefeito de Portão em 2024 com 91,31% dos votos. Matheus Oliveira / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois que Luciano Zucco (PL) comemorou ter recebido o apoio de Kiko Hoff, do PDT, o prefeito de Portão enfatizou que ainda não decidiu quem apoiará para ser o próximo governador do RS. Em vídeo publicado nas redes, Kiko confirmou que participou de evento com Zucco, assim como foi em ato de Gabriel Souza (MDB), e que não definirá seu posicionamento somente pela indicação do partido.

— Ninguém me cabresteia. Não é partido, não é nome e sobrenome que vai fazer eu escolher. Vou escolher o que é melhor para o Rio Grande. Não tenho a minha definição. Quero ouvir todos. Terei posicionamento político, sim, no momento certo. Temos que avaliar todas as possibilidades — despistou, indicando que não necessariamente votará na candidata Juliana Brizola, do seu partido.

Durante evento do deputado Bibo Nunes (PL) em Canoas, no final de maio, Kiko teria discursado em defesa da candidatura de direita, repetindo que "não teria partido que colocaria cabresto" nele. A manifestação foi interpretada por Zucco e aliados como uma declaração de apoio em público.

Nesta sexta-feira (19), depois de a coluna em Zero Hora divulgar a afirmação, Kiko conversou com o presidente estadual do PDT, Romildo Bolzan Jr., e negou ter anunciado apoio a Zucco.

— Pelo menos me disse isso. Falou que acompanhou a esposa e foi somente isto. O que excepcionalmente tiver (de filiados que apoiem outros candidatos), vamos cobrar cumprimento das decisões majoritárias do partido. É o que se espera de todos os filiados — relatou Romildo.